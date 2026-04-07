Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года Вьетнам посетили 367 168 российских туристов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период рекордного 2025 года (124,6 тыс.). Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Только в марте во Вьетнам съездили 120,2 тыс. россиян — в 2,6 раза больше, чем в марте прошлого года. По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама, Россия уверенно занимает первое место по числу прибытий среди всех европейских государств.
Общее количество иностранных туристов во Вьетнаме за три месяца 2026 года превысило 6,7 млн человек. При этом в марте страну посетили 2,1 млн зарубежных гостей.
В 2025 году Вьетнам вошел в число самых популярных направлений у российских туристов. С января по сентябрь страну посетили 15,4 млн иностранных путешественников — на 19,5% больше, чем годом ранее. Особенно вырос российский поток — с 159 382 визитов до 435 161, что означает прирост на 173%.