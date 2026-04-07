Четыре фильма «Голодных игр» бесплатно показывают на YouTube — марафон продлится 7 дней
Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе
Первый сингл «Drop Dead» нового альбома Оливии Родриго выйдет 17 апреля
Покрас Лампас и SPB Blind Orchestra устроят перформанс на Новой сцене Александринки
Леди Гага отменила концерт в Канаде из‑за респираторной инфекции
Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки
Fox продлил сериал «Память убийцы» на второй сезон
Турпоток из России во Вьетнам вырос почти в три раза в первом квартале 2026 года
Москвичей предупредили о снегопадах
В онлайн-банке ВТБ появятся сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов
Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли
Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде
Пикник «Афиши» и «Лауд Бойз» устроят совместную вечеринку в Москве
Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс Крик» до смерти Кэтрин О’Хары
Маргарет Куолли и Мэделин Клайн снялись в клипе Сабрины Карпентер
Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»
«Сбер» выступит партнером Недели космоса
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Вражда животных в трейлере мультфильма — экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды

Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»

Актер Энди Серкис подтвердил, что вновь исполнит роль дворецкого Альфреда Пенниуорта в продолжении фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Об этом сообщает Deadline.

Съемки картины начнутся в июне в Лондоне. Ранее СМИ задавались вопросом, сможет ли Серкис совместить съемки в «Бэтмене-2» с работой над фильмом «Властелин Колец: Охота на Голлума», премьера которого запланирована на 17 декабря 2027 года.

Однако актер намерен участвовать в обоих проектах. В интервью Collider Серкис заявил: «Я почти уверен, что все получится. Мы работаем над этим, и все выглядит хорошо». Затем он уточнил, что присоединится к съемочной группе «Бэтмена-2» не сразу, а «к концу года».

В продолжении также снимутся Роберт Паттинсон (Бэтмен), Колин Фаррелл (Пингвин), Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн (Харви Дент). Первый фильм «Бэтмен» собрал в мировом прокате более 772 млн долларов. 

