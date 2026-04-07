Пикник «Афиши» и «Лауд Бойз» устроят совместную вечеринку в Москве
В онлайн-банке ВТБ появятся сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов
Экипаж «Артемиды-2» побил рекорд по дальности полета человека от Земли
Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс-Крик» до смерти Кэтрин О’Хары
Маргарет Куолли и Мэдлин Клайн снялись в клипе Сабрины Карпентер
Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»
Сбер выступит партнером Недели космоса
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Вражда животных в трейлере мультфильма-экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды
«Карандаш-фест» назвал победителей конкурса плакатов для второго фестиваля клоунов
Оценка поведения в школах будет вестись по трехбалльной шкале
В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен

Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде

Афиша Daily
Фото: @offsetyrn

Участник хип-хоп-группы Migos Offset был ранен при стрельбе во Флориде. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел возле казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. По данным издания, рэпер находится в больнице в стабильном состоянии, за ним наблюдают врачи.

Полиция подтвердила, что один человек получил ранения, не угрожающие жизни, и был доставлен в местную больницу. Два человека задержаны, ведется расследование.

Настоящее имя Offset — Киари Сифус. Он получил известность как участник трио Migos, собиравшего стадионы в 2010-х годах. Группа распалась после того, как в 2022 году в Хьюстоне был застрелен участник коллектива Takeoff. Ему было 28 лет.

Как сольный исполнитель Offset сотрудничал с Трэвисом Скоттом, JID, Дон Толивером и другими. В 2025 году он выпустил микстейп «Haunted by Fame». 

Расскажите друзьям