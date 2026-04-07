Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс-Крик» до смерти Кэтрин О’Хары

Создатель и звезда сериала «Шиттс-Крик» Дэн Леви признался, что рассматривал возможность снять продолжение шоу, но отказался от этой идеи после смерти Кэтрин О’Хары.
Актриса скончалась в январе в возрасте 71 года. В интервью CBS News Sunday Morning Леви впервые после завершения сериала в 2020 году посетил канадский городок Гудвуд, где проходили съемки.
Отвечая на вопрос о возможном сиквеле, он ответил: «Нет. Не сейчас. Нельзя». Однако добавил, что думал об этом до смерти О’Хары: «Тяжело возвращаться сюда. Я не ожидал, что буду так эмоционально реагировать. Слишком много воспоминаний. Особенно о Кэтрин».
После смерти актрисы Леви опубликовал трогательный пост, назвав возможность работать с О’Харой «подарком», и признался, что «трудно представить мир без нее».
Кэтрин О’Хара была известна по роли Моиры Роуз в «Шиттс-Крике», по фильмам «Один дома», а также сериалам «Одни из нас» и «Киностудия». Ее коллеги Маколей Калкин, Педро Паскаль и Сет Роген также выразили соболезнования.