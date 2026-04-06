Маргарет Куолли и Мэдлин Клайн снялись в клипе Сабрины Карпентер

Американская певица Сабрина Карпентер выпустила клип на песню «House Tour», в котором снялись актрисы Маргарет Куолли («Субстанция», «Однажды в… Голливуде») и Мэдлин Клайн («Внешние отмели», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»).
Карпентер и Куолли выступили режиссерами видео. В нем группа подруг врывается в богатый дом, весело проводит там время, будто у себя дома, а затем уезжает — до приезда полиции, пытающейся арестовать юных грабительниц.
В создании клипами приняли участие креативный директор Сара Карпентер, продакшн-компания Freenjoy, продюсеры Нэйтан Шеррер и Тара Шери, оператор Крис Рипли, художник-постановщик Миранда Лоренц и стилист Джаред Эллнер.
Песня «House Tour» вошла в альбом Карпентер «Man’s Best Friend», который вышел в августе. Сразу за релизом Карпентер представила клип на трек «Tears».