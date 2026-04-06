Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Сбер выступит партнером Недели космоса
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Вражда животных в трейлере мультфильма-экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды
«Карандаш-фест» назвал победителей конкурса плакатов для второго фестиваля клоунов
Оценка поведения в школах будет вестись по трехбалльной шкале
В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая

Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»

Фото: Kevin Downes Productions

Звезда «Ривердейла» Кей Джей Апа и актриса Эшли Парк, известная по сериалу «Эмили в Париже», снимутся в хорроре «Белый слон». Об этом сообщил Deadline.

Ленту разработают команды MRC, Radio Silence и Project X. В проекте примут участие Мадлен Артур («Дьявол в Огайо»), Джош Бренер («Силиконовая долина»), Александра Шипп («Кто угодно, кроме тебя») и Джастис Смит («Я видел свечение телевизора»).

Главные роли в фильме достанутся Нику Джонасу («Джуманджи: Зов джунглей») и Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»). Съемки, как сообщается, уже стартовали. Режиссером выступает Илай Крейг, снявший «Уровавый урожай» и «Убойные каникулы».

Сюжет картины будет вращаться вокруг восьми друзей, которые соревнуются за один приз в условиях нулевого доверия. Действие развернется под Рождество. Ежегодный обмен подарками превратится в бежалостную игру и, как уточняет синопсис, бойню.

Сценарий ленты написал Джей Ти Биллингс. Продюсерами стали Спенсер Берман, Ник Джонас, Уильям Шерак, Пол Нейнштейн, Джеймс Вандербилт, Тайлер Гиллетт и Мэтт Беттинелли-Олпин. Среди исполнительных продюсеров — Биллингс, Райан Макдоноу, Аманда Дрейк, Ньютон, Скотт Левин и Чад Виллелла.

