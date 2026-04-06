Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды
«Карандаш-фест» назвал победителей конкурса плакатов для второго фестиваля клоунов
Оценка поведения в школах будет вестись по трехбалльной шкале
В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Вражда животных в трейлере мультфильма-экранизации «Скотного двора» Оруэлла

Афиша Daily
Иллюстрация: Angel Studios

Angel Studios опубликовала трейлер мультфильма «Скотный двор» по одноименной сатирической повести Джорджа Оруэлла. Картина выйдет в зарубежный прокат 1 мая.

Сюжет разворачивается вокруг животных, которые живут на ферме и восстают против своего хозяина. Они мечтают построить утопическое, свободное и счастливое общество. Однако в итоге власть захватывают свиньи — и мир вновь оказывается порабощенным.

Видео: Angel Studios

Предводителя — свинью по имени Наполеон — в мультфильме озвучил Сет Роген. Голоса другим персонажам подарили Киран Калкин («Настоящая боль»), Вуди Харрельсон («Голодные игры»), Гейтен Матараццо («Очень странные дела»), Стив Бушеми («Фарго»), Гленн Клоуз («Роковое влечение»), Джим Парсонс («Теория большого взрыва»), Лаверна Кокс («Оранжевый — хит сезона»), Кэтлин Тернер («Роман с камнем») и Иман Веллани («Мисс Марвел»).

Режиссером мультфильма выступил Энди Серкис («Маугли», «Веном-2»). Он работал над проектом с 2011 года. Сценарий написал Ник Столлер («Маппеты»).

Джордж Оруэлл издал «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России. В ней книга была запрещена до 1998 года.

Расскажите друзьям