Вражда животных в трейлере мультфильма-экранизации «Скотного двора» Оруэлла

Angel Studios опубликовала трейлер мультфильма «Скотный двор» по одноименной сатирической повести Джорджа Оруэлла. Картина выйдет в зарубежный прокат 1 мая.
Сюжет разворачивается вокруг животных, которые живут на ферме и восстают против своего хозяина. Они мечтают построить утопическое, свободное и счастливое общество. Однако в итоге власть захватывают свиньи — и мир вновь оказывается порабощенным.
Предводителя — свинью по имени Наполеон — в мультфильме озвучил Сет Роген. Голоса другим персонажам подарили Киран Калкин («Настоящая боль»), Вуди Харрельсон («Голодные игры»), Гейтен Матараццо («Очень странные дела»), Стив Бушеми («Фарго»), Гленн Клоуз («Роковое влечение»), Джим Парсонс («Теория большого взрыва»), Лаверна Кокс («Оранжевый — хит сезона»), Кэтлин Тернер («Роман с камнем») и Иман Веллани («Мисс Марвел»).
Режиссером мультфильма выступил Энди Серкис («Маугли», «Веном-2»). Он работал над проектом с 2011 года. Сценарий написал Ник Столлер («Маппеты»).
Джордж Оруэлл издал «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России. В ней книга была запрещена до 1998 года.