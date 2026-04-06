На шоу Дрю Бэрримор звезду сериала «Эйфория» Зендаю спросили, станет ли третий сезон последним. Актриса ответила: «Думаю, да».
Затем она добавила: «Завершение не за горами». Официального подтверждения того, что третий сезон станет финальным, пока нет.
Премьера новых серий состоится на HBO Max уже 12 апреля. Действие разворачивается спустя пять лет после событий второго сезона. Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.
Помимо основного актерского состава — включая Колмана Доминго и Хантер Шафер — в третьем сезоне «Эйфории» появятся Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»).
После череды громких премьер 2026 года — среди которых новый сезон «Эйфории», фильм «Вот это драма!», вторая часть «Дюны» и «Одиссея» Кристофера Нолана — Зендая планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.