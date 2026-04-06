Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Джессика Лэнг появилась на снимках со съемочной площадки 13-го сезона «Американской истории ужасов». Их опубликовала в соцсетях продакшен-компания Райана Мерфи.
На фотографиях двукратная лауреатка премии «Оскар» смотрит в окно, одетая в синее платье и туфли на каблуках. Детали о ее роли в предстоящей части антологии пока не раскрываются.
Весной 2025 года Лэнг утверждала, что не будет сниматься больше в «Американской истории ужасов». «О боже, нет! Я не снималась в нем больше десяти или двенадцати лет», — говорила она о потенциальном возвращении в шоу.
Однако осенью того же года стало известно, что Лэнг сыграет одну из ролей в 13-м сезоне. В нем также поучаствуют Ариана Гранде, Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман.
Все эти артисты, за исключением Гранде, участвовали в предыдущих сезонах сериала. Лэнг сыграла в пяти сезонах «Американской истории ужасов». Она исполнила роли Констанс Лэнгдон, сестры Джуд Мартин, Эльзы Марс и Фионы Гуд.
Последнее появление актрисы в сериале состоялось в 2018 году: в 8-м сезоне с подзаголовком «Апокалипсис» она повторила свою роль из 1-го сезона в двух эпизодах.
12-й сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре 2023 года. Он был навеян темой материнства и классическим хоррором «Ребенок Розмари». Чему будет посвящен 13-й сезон, пока неизвестно.