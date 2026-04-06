«Карандаш-фест» назвал победителей конкурса плакатов для второго фестиваля клоунов

Школа дизайна НИУ ВШЭ подвела итоги конкурса плакатов для уличного фестиваля клоунов «Карандаш-фест». В тройке победителей — студентки Школы дизайна Арина Марченко, Виктория Павлова и Дарья Гимадеева.
Финалистов определило жюри, в которое вошли эксперты в области дизайна плаката из числа преподавателей Школы дизайна.
В эксклюзивной номинации «ИИ-плакат» первое место заняла Анастасия Виницкая из Твери. Ее работу выбрали по итогам голосования в соцсетях фестиваля.
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов в середине января. На него прислали более 500 плакатов со всей России. Призовой фонд конкурса составил 500 тыс. рублей.
Плакаты-победители украсят набережную и парки Старицы во время второго фестиваля «Карандаш-фест». Он пройдет 31 июля ― 1 августа и будет посвящен 125-летию со дня рождения клоуна Михаила Румянцева, известного как Карандаш.
На участие в основной программе фестиваля подано уже более сотни заявок от артистов и клоун-театров — не только со всей России, но и еще из 7 стран мира, включая Индию, Великобританию, Испанию и Беларусь.
При подготовке фестиваля организаторы сотрудничают со Школой дизайна НИУ ВШЭ. К середине лета студенты и магистранты вуза разработают арт-объекты и предложат идеи для проектирования фестивального пространства в Старице.
Первый клоунский фестиваль «Карандаш-фест» прошел в Старице 2 августа. Он собрал 10 тыс. зрителей и звезд российской клоунады.