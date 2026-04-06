Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, посвященную истории команды

Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили дизайн новой джерси — первой совместной футболки, созданной для сезона 2025/2026. Об этом «Афише Daily» сообщили представители команды.
Презентация красно-белой джерси, вдохновленной историей «Спартака», состоялась 5 апреля перед матчем против «Локомотива». В дизайне отразили знаковые победы клуба в формате киномонтажа, объединив тем самым мир кино и спорт.
На футболке можно увидеть прощальный матч Федора Черенкова, радость Титова и Маркао, празднующих гол в ворота «Арсенала», чемпионство в Российской Премьер-лиге и триумф женской команды «Спартака».
«История „Спартака“ — это захватывающий сценарий, в котором есть свои герои, драматургия и легендарные сцены. Было здорово поработать вместе с клубом и переосмыслить эту историю через язык, который близок Okko — язык кино. Новая джерси — это способ сохранить и заново прожить ключевые моменты клуба, сделав их частью настоящего», — поделился директор по спортивному маркетингу Okko Алексей Петров.
Приобрести джерси можно в официальном магазине атрибутики «Спартак-Москва». Выпущено всего 1000 экземпляров. К каждому в подарок прилагается одна из десяти коллекционных карточек, также посвященных ярким эпизодам из истории легендарной команды.
«Мы рады реализовать первую в истории клуба партнерскую джерси. Для нас это новый уровень коллаборации — видим в этой истории большой потенциал, обязательно будем продолжать. Комплект получился красивым и со смыслом. Лайфстайл вещь, которую можно носить и на стадионе, и в городе!» — сказал замгендиректора по коммерции «Спартак-Москва» Вячеслав Соловьев.
Обладатели новых футболок найдут на их вороте QR-код, ведущий на специальную страницу с эксклюзивным контентом Okko и «Спартака». На ней болельщики смогут глубже погрузиться в прошлое и настоящее клуба более чем с 100-летней историей.