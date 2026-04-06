Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Apple TV опубликовал полные начальные титры сериала «У Марго проблемы с деньгами», который выйдет на платформе 15 апреля.
В видео миниатюрная кукла, изображающая героиню Эль Фэннинг, преодолевает пеструю полосу препятствий: книжную полку, горы просроченных счетов, а также комнату-дайнер с едой, бутылкой кетчупа и приправами.
По сюжету Марго — 20-летняя мать-одиночка — оказывается в тяжелом финансовом положении. Чтобы заработать, она заводит аккаунт на платформе OnlyFans. Благодаря советам отца-профессионального рестлера девушка становится невероятно популярной.
Помимо Эль Фэннинг в актерский состав также вошли Мишель Пфайффер («Опасные связи»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Грег Киннир («Лучше не бывает») и Марсия Гей Харден («Помоги мне, Тодд»).
Проект основан на бестселлере Руфи Торп. Шоураннером выступил Дэвид Э. Келли («Любовь и смерть»), он же написал сценарий. Всего в сериале будет восемь серий. Производством занимается студия A24. Ранее вышел тизер.