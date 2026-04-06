Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании

Зендая и Роберт Паттинсон обсудили этикет на свиданиях в интервью для LADbible.



У пары спросили, нужно ли парам всегда разделять счет в ресторане или кафе. Роберт Паттинсон поддержал такой вариант. По его словам, если кто-то не будет платить за встречу, то это «несексусально». Еще лучше — если платит девушка, добавил актер.



«Я нахожу это довольно сексуальным, когда девушка тайно платит [за свидание]. Я думаю: „Круто, она обо мне позаботится“», — сказал он. Зендая не поддержала мнения, что счет нужно разделять. Она также сказала, что ценит «немного рыцарства», когда мужчина оплачивает первое свидание.



Недавно Зендая без предупреждения пришла на премьеру «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом — персонажем, которого в «Сумерках» сыграл ее коллега Роберт Паттинсон.