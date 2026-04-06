Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия

Елена Туктамышева выступила с номером о домашнем насилии на турнире шоу-программ «Русский вызов». Соревнование, где участницы борются за денежные призы, состоялось 4 апреля в Петербурге. Его трансляцию вел «Первый канал».
В своих соцсетях фигуристка сказала, что на номер ее вдохновил новый альбом певицы Rosalía, а именно трек «Berghain». «В песне поется про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: „I’ll f**k you till you love me“). И эти слова засели у меня в голове», ― поделилась спортсменка.
В эфире Первого канала объявили, что это номер про токсичные отношения. Однако, по словам Туктамышевой, постановка посвящена именно теме домашнего насилия ― гораздо более серьезной проблеме.
«У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии и меня это очень беспокоит… Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всем мире женщины боятся говорить об этом ― потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на нее все закрывают глаза ― и мне кажется это очень несправедливым. Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали был невидимыми. Они имеют право быть услышанными ― и имеют право на защиту», ― отметила фигуристка.
Елизавета Туктамышева ― фигуристка-одиночница, чемпионка мира 2015 года, заслуженный мастер спорта России. В ноябре 2025 года она объявила о завершении профессиональной карьеры.