Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на первом свидании
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Стивену Спилбергу понравился фильм «Орудия» Зака Креггера
НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»
Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России
Создатели «Гарри Поттера» рассказали о кастинге золотого трио в шоу и новых волшебных животных
В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»
В Венгрии, вероятно, нашли неизвестную ранее картину Ван Гога
Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год
Самая яркая комета года сгорела вблизи Солнца
Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц
Астронавтов НАСА разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста

Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»

Студия «Свободное кино» и кинокомпания «Наше кино» представили трейлер семейной комедии «Своя в доску». Премьера состоится 14 мая.

По сюжету строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если она выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.

Видео: «Наше кино»


Главные роли в фильме исполнили Ольга Лерман и Тимофей Кочнев. В актерский состав также вошли Виктор Хориняк, Максим Карушев, Александра Тихонова, Григорий Дудник, Андрей Харыбин, Антон Риваль и Алана Чочиева.

«Меня зацепило в этой истории то, что она не про скейтбординг и даже не про конфликт поколений, хотя косвенно про это тоже, она про контроль и страх его потерять. Моя героиня привыкла жить в мире формул, где у всего есть объяснение и правильный ответ. Но жизнь ее сына — это совсем другая физика, тут не действует ее железная логика. Пытаясь удержать сына, она вдруг сама оказывается в ситуации, где нужно отпустить себя. Через этот абсурдный, почти комичный вызов она заново учится жить, ошибаться, доверять — и в итоге понимает, что быть рядом с близким человеком важнее, чем быть правой», — поделилась Ольга Лерман.

Режиссер фильма — Илья Лебедев. Над сценарием истории о конфликте поколений работали Илья Лебедев и Никита Ватулин-Тарасенко (креативный продюсер проекта «Страх над Невой»). Генеральные продюсеры картины Дмитрий Шепелев («Фейк»), Александр Ермолин («Бультерьер»), Максим Рогальский («Летучий корабль») и Василий Ровенский («Коты Эрмитажа»).

Своя в доску
Комедия / Россия, 2026
