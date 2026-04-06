Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»

Студия «Свободное кино» и кинокомпания «Наше кино» представили трейлер семейной комедии «Своя в доску». Премьера состоится 14 мая.
По сюжету строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним пари, что если она выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, даже не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.
Главные роли в фильме исполнили Ольга Лерман и Тимофей Кочнев. В актерский состав также вошли Виктор Хориняк, Максим Карушев, Александра Тихонова, Григорий Дудник, Андрей Харыбин, Антон Риваль и Алана Чочиева.
«Меня зацепило в этой истории то, что она не про скейтбординг и даже не про конфликт поколений, хотя косвенно про это тоже, она про контроль и страх его потерять. Моя героиня привыкла жить в мире формул, где у всего есть объяснение и правильный ответ. Но жизнь ее сына — это совсем другая физика, тут не действует ее железная логика. Пытаясь удержать сына, она вдруг сама оказывается в ситуации, где нужно отпустить себя. Через этот абсурдный, почти комичный вызов она заново учится жить, ошибаться, доверять — и в итоге понимает, что быть рядом с близким человеком важнее, чем быть правой», — поделилась Ольга Лерман.
Режиссер фильма — Илья Лебедев. Над сценарием истории о конфликте поколений работали Илья Лебедев и Никита Ватулин-Тарасенко (креативный продюсер проекта «Страх над Невой»). Генеральные продюсеры картины Дмитрий Шепелев («Фейк»), Александр Ермолин («Бультерьер»), Максим Рогальский («Летучий корабль») и Василий Ровенский («Коты Эрмитажа»).