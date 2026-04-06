Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на первом свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Стивену Спилбергу понравился фильм «Орудия» Зака Креггера
НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»
Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России
Создатели «Гарри Поттера» рассказали о кастинге золотого трио в шоу и новых волшебных животных
В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»
В Венгрии, вероятно, нашли неизвестную ранее картину Ван Гога
Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год
Самая яркая комета года сгорела вблизи Солнца
Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц
Астронавтов НАСА разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста

В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение

Фото: @xodacevich

Независимый книжный магазин «Ходасевич» на улице Покровке, 6, в Москве закроется из-за капитального ремонта здания. Об этом говорится в его телеграм-канале.

О проблемах с помещением команда сообщала еще в декабре 2025 года, также рассказав, что проект столкнулся с долгами. Предварительный последний день работы — 7 мая. Владельцы ищут новое помещение. 

«Как помочь? Расскажите всем, что мы ищем помещение и надежных друзей. Вдруг нам повезет и мы обретем новый дом? Мы остаемся на связи. На все вопросы и предложения готовы ответить на почте», — указали в посте.

Магазин «Ходасевич» на Покровке в Москве открылся в 2012 году. Это независимый букинистический магазин, созданный Стасом Гайворонским.

Ранее стало известно, что книжных магазинов в России стало меньше на 11,3% за два последних года. Сейчас их 2247. Главная причина — конкуренция с маркетплейсами, которые демпингуют цены, считают эксперты. Кроме того, у книжных больше экономических издержек, чем у онлайн-площадок.

