В Москве зацвела первая сакура

Первая сакура расцвела в Москве в «Аптекарском огороде», сообщается в соцсетях ботсада. Дерево находится у грота в «Дальневосточном саду».
Вишня мелкопильчатая родом из Японии, севера Китая и Кореи. Как отмечают сотрудники «Аптекарского огорода», у этого вида десятки сортов с очень сложным генетическим провенансом. В ботсаду растет «sendaiya» из группы сато-дзакура.
Недавно стало известно, что весной 2026 года число бронирований отелей в Японии пользователями сервиса «Яндекс Путешествия» увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса пришелся на традиционный сезон цветения сакуры (март и апрель). При этом средняя стоимость размещения снизилась на 10%, до 12 630 рублей за ночь.