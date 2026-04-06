В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать единые стандарты градостроительной политики для регионов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь идет о Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областях. Как говорится в поручении, стандарты должны помочь сохранить культурно-историческое наследие и иные особенности указанных территорий.
Для разработки дизайн-кодов рекомендуется учитывать опыт в развитии Суздаля.
Поручения предназначено выполнить исполнительным органам названных субъектов при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Национальный туристический маршрут «Золотое кольцо» появился в 1967 году. В него входили девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, а с 2018 года — Углич.
В 2026 году в него включили еще 49 населенных пунктов в Нижегородской и Тверской областях. Среди них — Киржач, Муром, Александров во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск в Ярославской, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево и село Гжель в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, Арзамас, Нижний Новгород и другие.