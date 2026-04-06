В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli

Аниме-фильм «Возвращение кота» от студии Ghibli впервые выйдет на больших экранах в России. Кинопрокатная компания Vereteno вместе с RWV Film выпустит картину в российский прокат 30 апреля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители прокатчика.
24 апреля в московском киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ фильма. Аниме представит востоковед, автор канала Pax Japonica Николь Сукиасянц. В этот же день в краснодарском «Каро 8 Галерея» «Возвращение кота» можно будет посмотреть и обсудить с востоковедом Александрой Дружининой.
25 апреля состоится всероссийская премьера в сети «Синема Парк & Формула Кино». Фильм покажут более чем в 20 городах. Часть сеансов пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
По сюжету аниме школьница Хару спасает из-под колес автомобиля необычного кота с золотой цепочкой на шее. Вскоре девочка узнает, что он принц Кошачьего королевства. Кошачий король в благодарность повелевает сделать девочку невестой его сына. Попав в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. С помощью харизматичного кота Барона и его союзников ей предстоит опасное приключение, чтобы вернуться домой.
Студия Ghibli выпустила «Возвращение кота» в 2002 году. Режиссером выступил Хироюки Морита, для которого эта работа стала единственным высказыванием в формате большого анимационного кино. Хаяо Миядзаки лично выбрал Мориту руководителем проекта.