Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер

Фото: «Про: взгляд»

30 апреля в российский прокат выходит «Полутон» — концептуальный звуковой хоррор от студии A24. Это дебютная полнометражная работа канадца Иана Туасона.

За две недели проката в США фильм собрал более 15 млн долларов при бюджете всего 500 тыс. — то есть окупил себя более чем в 30 раз. «Полутон» стал пятым самым успешным стартом в истории A24 — выше, чем у «Ведьмы», «Солнцестояния» и «Маяка».

По сюжету ведущая подкаста о паранормальном Эви (Нина Кири, «Рассказ служанки») начинает получать на почту жуткие аудиозаписи с необъяснимыми звуками. Пытаясь разгадать их происхождение, она впускает кошмар в свою реальность. Вместе с Кири в фильме снялись Адам ДиМарко («Сверхъестественное», «Белый лотос») и Мишель Дюке («Девственницы-самоубийцы»).

Видео: «Про: взгляд»

Туасон раньше работал с иммерсивными VR-хоррорами — его проект 3:00 a m собрал более 9 млн просмотров на YouTube. В «Полутоне» он использует звук как главный инструмент страха: аудиоландшафт создает эффект физического присутствия и направляет внимание зрителя. За картиной также стоит личная история режиссера: он снимал фильм в доме своих родителей, где ухаживал за ними в последние годы жизни.

