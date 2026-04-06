Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Фото: Daniel Bernard/Unsplash

Авиакомпании Южной Кореи обсуждают с российской стороной возможность возобновления прямого авиасообщения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

«Корейские авиалинии были как раз на [Международном транспортно-логистическом] форуме, переговоры идут», — сказал он. Пак Чжон Хо добавил, что интерес к этому объясняется в том числе спросом у корейских компаний на товары из России. «Это ресурсы, энергетика и сельское хозяйство, нефтехимия, алюминий, цветные металлы», — пояснил он.

«Что касается поставок из Кореи в Россию, то у нас действуют очень большие санкционные списки — более 1 тысячи товаров попало под экспортный контроль. Это сложно, некоторые компании, возможно, находят решения в обход через Центральную Азию», — добавил Пак Чжон Хо. 

Южная Корея прекратила прямое авиасообщение с РФ в марте 2022 года. Для граждан России, тем не менее, действует безвизовый режим для посещения республики Корея на срок до 60 дней.



 

