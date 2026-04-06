Стивену Спилбергу понравился фильм «Орудия» Зака Креггера

Фото: Warner Bros.

Стивен Спилберг остался в восторге от картины «Орудия» Зака Креггера, которая вышла летом 2025 года. Режиссер не понимает, зачем ему самому снимать какой-то хоррор, если эту задачу отлично выполнил режиссер «Варвара».

«Когда я смотрю такой отличный фильм ужасов, как «Орудия», у меня нет никаких особых потребностей. Он меня полностью удовлетворяет», — сказал Спилберг.

«Орудия» вышли в мировой прокат 8 августа 2025 года. По сюжету в небольшом городке Мейбрук, штат Пенсильвания, случилось страшное. Камеры зафиксировали, как в 2.17 ночи семнадцать детей встали с кроватей, вышли из дома и убежали в неизвестном направлении, странно раскинув руки. Остался только тихоня Алекс Лилли, который утверждает, что не в курсе случившегося.

Родители считают виновной молодую учительницу Джастин Ганди: все дети были из ее класса. Девушка хочет пообщаться с Алексом. Когда она приезжает к его дому, то видит, что все окна закрыты газетами, а внутри кто-то сидит на диване и не двигается. Мисс Ганди напугана, но настроена докопаться до истины. Параллельно расследование ведет отец одного из пропавших детей.

Исполнительница роли тетушки Глэдис Эми Мадиган получила за ленту «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Сейчас Креггер готовится к съемкам приквела о тете Глэдис.

