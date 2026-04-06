НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»

Перед стартом миссии астронавты «Артемиды-2» во время карантина посмотрели фильм «Проект „Конец света“» — картину о молекулярном биологе, который отправляется в космос, чтобы спасти человечество. Недавно НАСА представило первый снимок Земли, сделанный с борта корабля «Орион». Это первое изображение планеты целиком из космоса cо времен завершения программы «Аполлон» в 1972 году. До этого показывали склейки из разных фотографий с низкой орбиты или МКС.