НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»

Фото: @nasa

НAСA опубликовало новые фотографии Земли и Луны, сделанные экипажем миссии «Артемида-2». Космический корабль «Орион» уже приближается к Луне.

2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. Ракета-носитель стартовала в космос с мыса Канаверал во Флориде. В ходе миссии корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие должно занять около 10 дней. 

© NASA
© NASA
© NASA
© NASA
© NASA
© NASA
© NASA

Наблюдения позволят узнать, как формировались Луна, ее кратеры, потоки лавы, трещины и хребты. В состав экипажа входят астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Перед стартом миссии астронавты «Артемиды-2» во время карантина посмотрели фильм «Проект „Конец света“» — картину о молекулярном биологе, который отправляется в космос, чтобы спасти человечество. Недавно НАСА представило первый снимок Земли, сделанный с борта корабля «Орион». Это первое изображение планеты целиком из космоса cо времен завершения программы «Аполлон» в 1972 году. До этого показывали склейки из разных фотографий с низкой орбиты или МКС. 

