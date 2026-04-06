Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России

Недавно Superjob подсчитал, что медианная зарплата курьеров в Москве составляет 137 тыс. рублей ― на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. За год курьеры стали получать на 5% больше, а с января по март 2026 года — еще на 10% на фоне сезонного спроса.