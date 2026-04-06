Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России

33% российских дизайнеров назвали себя ленивыми ― это самый высокий показатель среди всех профессий, говорится в опросе Superjob. Его результаты есть у «Афиши Daily».
За дизайнерами следуют аналитики (29%), PR-специалисты (28%), юристы (27%), инженерно-технические работники и системные администраторы (по 26%).
Меньше всего ленивых среди главных бухгалтеров и операторов кол‑центров (по 9%), кладовщиков (11%), продавцов (12%), маркетологов (13%) и квалифицированных рабочих (14%).
В целом среди опрошенных 19% считают себя ленивыми. 70% отрицают наличие такого качества, еще 11% затрудняются с ответом.
Склонность к лени чаще признают мужчины: 21% против 17% среди женщин. Реже ленивыми себя называют респонденты 35–45 лет (17% против 20% среди молодежи до 35 лет и 19% среди россиян 45+). О наличии лени реже говорят и те, кто зарабатывает больше 150 тыс. рублей в месяц (14%).
В опросе Superjob приняли участие 3000 совершеннолетних россиян из 586 населенных пунктов России.
