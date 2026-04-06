Создатели «Гарри Поттера» рассказали о кастинге золотого трио в шоу и новых волшебных животных

HBO Max поделился новыми снимками со съемочной площадки первого сезона сериала по «Гарри Поттеру». Премьера «Гарри Поттера и философского камня» состоится в Рождество 2026 года.
5 апреля вышел специальный выпуск под названием «В поисках Гарри: Мастерство, стоящее за магией». Он позволил зрителям заглянуть за кулисы создания первого сезона, съемки которого в настоящее время проходят на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании.
Документальный фильм подробно рассказал о масштабном производстве, включая процесс кастинга для поиска Гарри, Рона и Гермионы, о реалистичных животных, созданных вручную для сериала, и о подборе костюмов. Директора по кастингу Эмили Брокманн и Люси Беван рассказали, что отдел провел более 40 тыс. прослушиваний для шоу и в итоге сбился со счета.
Беван заявила, что все дети по всей Великобритании имели возможность подать заявки на прослушивание онлайн, прежде чем команда отправилась в Манчестер (Шотландия), Ирландию и Кардифф для очных прослушиваний в поисках актеров на роли золотого трио — Гарри, Рона и Гермионы.
Аластер Стаут (Рон Уизли) прошел прослушивание в Манчестере, и режиссеры с первого взгляда сочли его «очаровательным и забавным». Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) пришла к ним в Лондоне, исполнив стихотворение «Invictus», а затем и более юмористическую сцену для кастинг-директоров, чтобы показать съемочной группе, что она может быть игривой.
Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер) прошел прослушивание в Глазго, представив стихотворение собственного сочинения об одном из выходных в своей жизни, и быстро покорил режиссеров своей «спокойной уверенностью». «Он скептически относится к миру взрослых. В нем есть уязвимость, меланхолия и замкнутость», — сказала Беван.
По словам создателей шоу, каждое животное в фильме создано на основе многочасовых исследований и наблюдений за его реальными аналогами в природе. Так, совы сделаны из металла и пластика и имитируют движения настоящих сов. На каждую птицу уходило около 36 тыс. перьев, которые команда по отдельности вставляла в сетку, приклеенную к каркасу. Всего для картины сделали 10 сов.
В шоу также будет представлена обновленная и улучшенная версия Скэбберса, домашней крысы Рона, которая некоторое время была его питомцем, — теперь она оснащена моторами внутри тела, имитирующими естественные движения.
Среди других существ — невиданная ранее жаба, движения которой «взяты непосредственно из природы», включая детали глаз, языка и ноздрей. Также были покрытые слизью флоббер-черви и огненные крабы, извергающие огонь через автономный аниматронный механизм, управляемый дистанционно.
Художники по костюмам «Гарри Поттера» стремились создать контраст в одежде маглов и волшебников. «Мы провели тщательное исследование того, что носили люди в 1991 году, и постарались сделать образы маглов максимально реалистичными, — объяснила художник по костюмам Холли Уоддингтон. — Палитра маглов ориентирована на пастельные, очень холодные цвета, и большой акцент делается на синтетические ткани».
Для Гарри, который на момент своего появления находится на стыке двух миров, команда позаботилась о том, чтобы его одежда «висела на нем» и выглядела «серой», поскольку он носил только вещи, оставшиеся от его кузена Дадли. Детская форма Хогвартса сделана из «британской шерсти, органического хлопка, ракушечных пуговиц, деревянных пуговиц, шотландской тартановой ткани» и различных натуральных тканей.
«Что касается волшебников, нам нужно было найти способ представить их так, чтобы они казались немного другими», — сказала Уоддингтон, которой было поручено включить элементы природы в одежду. Команда сфотографировала незнакомцев, которые, по их мнению, соответствовали их видению волшебных людей, создав «чернильную, мрачную, естественную палитру».
Многие из актеров и членов съемочной группы рассказали, как росли вместе с книгами. «Я помню, как читал эти книги и вообще не мог разговаривать со своими друзьями, потому что, если кто-то читал быстрее тебя, он обязательно рассказывал тебе, что произойдет. В этом возрасте ты представляешь себя ребенком в Хогвартсе, на месте Гарри. Я помню, как вошел и увидел настоящий поезд [на платформе девять и три четверти]. Это было как будто тебя бросили в книгу», — признался исполнитель роли Северуса Снейпа Паапа Эссьеду.
Джон Литгоу, который сыграл Дамблдора, отметил, что всегда знал, что будет сниматься в шоу, когда ему будет 80 лет. «Это значит, что мне будет около 88 лет, когда съемки закончатся. Об этом очень трудно думать», — добавил он.
Литгоу и Джанет МакТир, которая воплотит образ профессора МакГонагалл, назвали трио, играющее Гарри, Рона и Гермиону, «потрясающим ансамблем», который «обожает друг друга».