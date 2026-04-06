Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»

Фото: Светлана Нафикова/Агентство «Москва»

Минцифры и сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей. Об этом сообщили РБК два информированных источника и подтвердил представитель министерства. 

С помощью такой интеграции компании смогут точнее определять возраст пользователей и ограничивать доступ к аренде для несовершеннолетних. В дискуссии участвуют представители некоторых регионов, в которых могут провести пилотный запуск технологии. 

«Вход и подтверждение возраста через „Госуслуги“ позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга», — считает представитель Минцифры.

По его словам, подключение к ЕСИА для кикшерингов будет добровольным. Такая верификация пользователей уже есть во многих онлайн-сервисах, включая «Яндекс», «Авито», Ozon, VK и Wildberries. 

Вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин предположил, что в первую очередь верификацию запустят в Петербурге, Московской области и Татарстане.

Один из собеседников издания отметил, что для внедрения технологии все кикшеринги должны получить юридическое обоснования для обмена данным с ЕСИА. После этого возможно обсуждение технических аспектов подключения «Госуслуг». 

Сейчас верификация пользователей кикшерингов реализована только в Москве. Она работает через портал Mos.ru, который тесно интегрирован с ЕСИА. 

По данным столичного Дептранса, после ее запуска в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%. Число ДТП с участием детей, как утверждают власти, сократилось на 72%.

При этом участники рынка и эксперты считают, что даже интеграция с «Госуслугами» не решит проблему полностью: взрослые по-прежнему могут передавать свои аккаунты детям. Кроме того, в отрасли сомневаются, что новую систему успеют запустить уже в этом сезоне.

