Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»

Минцифры и сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей. Об этом сообщили РБК два информированных источника и подтвердил представитель министерства.
С помощью такой интеграции компании смогут точнее определять возраст пользователей и ограничивать доступ к аренде для несовершеннолетних. В дискуссии участвуют представители некоторых регионов, в которых могут провести пилотный запуск технологии.
«Вход и подтверждение возраста через „Госуслуги“ позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга», — считает представитель Минцифры.
По его словам, подключение к ЕСИА для кикшерингов будет добровольным. Такая верификация пользователей уже есть во многих онлайн-сервисах, включая «Яндекс», «Авито», Ozon, VK и Wildberries.
Вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин предположил, что в первую очередь верификацию запустят в Петербурге, Московской области и Татарстане.
Один из собеседников издания отметил, что для внедрения технологии все кикшеринги должны получить юридическое обоснования для обмена данным с ЕСИА. После этого возможно обсуждение технических аспектов подключения «Госуслуг».
Сейчас верификация пользователей кикшерингов реализована только в Москве. Она работает через портал Mos.ru, который тесно интегрирован с ЕСИА.
По данным столичного Дептранса, после ее запуска в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%. Число ДТП с участием детей, как утверждают власти, сократилось на 72%.
При этом участники рынка и эксперты считают, что даже интеграция с «Госуслугами» не решит проблему полностью: взрослые по-прежнему могут передавать свои аккаунты детям. Кроме того, в отрасли сомневаются, что новую систему успеют запустить уже в этом сезоне.