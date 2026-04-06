В Венгрии, вероятно, нашли неизвестную ранее картину Ван Гога

В Будапеште обнаружили картину, автором которой мог быть Винсент Ван Гог. Об этом сообщает венгерское издание Blikk.
Полотно передал на экспертизу иностранный коллекционер. Он попросил лабораторию исследования живописи выяснить, когда была написана работа и кто был ее автором. Глава лаборатории Жофия Вегвари установила, что с большой вероятностью авторство картины принадлежит известному нидерландскому художнику-постимпрессионисту.
Искусствоведка пришла к выводу, что полотно было написано между 1885 и 1890 годами, а по составу красок и химическим примесям удалось сузить круг мест, где оно могло быть создано.
Внешне картина очень похожа на работу Ван Гога «Танцевальный зал в Арле», написанную в 1888 году и выставленную в парижском музее Орсе. Предположительно, полотно было создано как предварительный этюд перед написанием известной работы.
«Художники нередко создают несколько работ на одну и ту же тему, и сам Винсент не раз писал об этом в письмах брату Тео. Возможно, и здесь речь идет о такой же парной работе, исследование и поиск ответов продолжаются», ― отметила Вегвари.
Кому принадлежит переданная на экспертизу картина и как она попала владельцу, глава лаборатории не уточнила.