Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД РФ. В этом случае он будет действовать до середины сентября 2027 года.



Китай ввел пробный безвизовый режим с Россией сроком на один год 15 сентября 2025 года. Благодаря ему каждый россиянин может поехать в КНР на 30 дней, имея только загранпаспорт.