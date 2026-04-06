Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц

Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% — на средний, 1% — на дорогостоящие товары. Средний рост стоимости напитка за март 2025-го — февраль 2026 года достиг 13%.



Недавно стало известно, что в России с 2027 года появится новый ГОСТ для пива. Сейчас стандарт разрешает использовать для него только пшеничный и ячменной солоды. Новый вариант будет допускать использование ржаного, просяного, гречишного и других солодов.