Астронавтов NASA разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung
Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает
«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля
Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом
В России разработали ГОСТ для приготовления колобка
Vans выпустит кеды-таби
На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken
Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет
В российских магазинах появились шапки от кулича
Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего
Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака
Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие
В Москву придет холодная и дождливая погода
В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава
Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами
«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Компания Pepsi объявила о прекращении спонсорства британского фестиваля Wireless. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной стала критика в адрес хедлайнера мероприятия — рэпера Канье Уэста, известного своими антисемитскими высказываниями. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал тревожным тот факт, что Уэст был приглашен выступить на фестивале.

«Антисемитизм в любой форме отвратителен, и его необходимо решительно пресекать», — заявил он. Лидер либерал-демократов Эд Дейви призвал правительство запретить рэперу въезд в страну.

В последние годы Уэст вызывал возмущение антисемитскими заявлениями, выпуском песни Heil Hitler и продажей футболок со свастикой. В январе он принес извинения в письме для The Wall Street Journal, объяснив свои действия биполярным расстройством.
 

