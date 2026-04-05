Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма

Иллюстрация: FromSoftware

Поклонники Elden Ring опубликовали несколько роликов со съемочной площадки фильма по вселенной видеоигры. Над картиной работает студия A24.

Видео: @throxtv

В первом видео показана воссозданная в реальности церковь Марики. Судя по состоянию святилища, действие фильма развернется спустя какое-то время после Раскола — ключевого события игры. На втором видео видны несколько тележек и бочек.

Видео: @throx1234

Над фильмом работает Алекс Гарленд. Это не первое его сотрудничество со студией A24: режиссер уже снял «Из машины», «Падение империи» и «Под огнем». Когда выйдет фильм по Elden Ring, пока неизвестно. Актерский состав также держится в секрете.

Оригинальная игра под руководством Хидетаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящим культурным феноменом. Elden Ring разошлась тиражом свыше 30 млн копий по всему миру. 

В ней игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Мир игры был создан в соавторстве с Джорджем Мартином, что стало дополнительным фактором ее успеха.

