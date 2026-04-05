Астронавтов NASA разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает
«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля
Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом
В России разработали ГОСТ для приготовления колобка
Vans выпустит кеды-таби
На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken
Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет
В российских магазинах появились шапки от кулича
Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего
Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака
Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие
В Москву придет холодная и дождливая погода
В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава
Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами
«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung

Афиша Daily
Фото: Dayoung

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли неожиданно появилась в тизере нового клипа кей-поп-исполнительницы Dayoung на песню «What‘s a Girl to Do».

Полная версия видео выйдет 7 апреля. По данным представителей Starship Entertainment, Шайло прошла открытый кастинг, и ее участие не было пиар-ходом.

«Шайло прошла в финал и в итоге присоединилась к съемкам. Даже после съемок мы не знали, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, и узнали об этом случайно совсем недавно», — рассказали в компании.

Шайло — третий по старшинству ребенок бывшей голливудской пары. В 2024 году она подала заявление на смену имени в свой 18-й день рождения, чтобы отказаться от фамилии Питт. Ее адвокат объяснил это решение «болезненными событиями».

В том же году Джоли и Питт достигли соглашения в бракоразводном процессе, который длился восемь лет. Ранее Питта подозревали в жестоком обращении с детьми после инцидента на борту частного самолета, но позже его оправдали.

