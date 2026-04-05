Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»

Продюсер франшизы «Аватар» Рей Санкини рассказала, что уже полным ходом ведется подготовка к съемкам четвертого и пятого фильмов серии. Об этом сообщает Film.ru.
«В данный момент мы разрабатываем график: согласовываем бюджеты, ищем локации, планируем. Мы движемся полным ходом к съемкам», — сказала Санкини.
Продюсер сообщила, что производство будущих частей обойдется студии значительно дешевле предыдущих. Достичь этого планируется за счет оптимизации некоторых технических процессов. Сценарии для четвертого и пятого фильмов уже готовы — Санкини назвала их блестящими.
Согласно предварительному графику, мировая премьера «Аватара-4» запланирована на 2029 год, а «Аватар-5» выйдет в 2031-м. Однако даты не окончательные, и расписание может сдвигаться.
Мировая кинотеатральная премьера третьей части «Аватара» с подзаголовком «Пламя и пепел» состоялась 19 декабря. Сборы достигли 1,48 млрд долларов, благодаря чему Джеймс Кэмерон стал единственным режиссером в истории, у которого четыре фильма преодолели миллиардный рубеж.
При этом «Пламя и пепел» продемонстрировал самое резкое падение кассовых сборов за все время своего показа. На шестом уик-энде сборы картины за рубежом сократились на 52%, и фильм заработал около 7 млн долларов.
Ранее режиссер пообещал раскрыть сюжет четвертой и пятой частей, если они не будут сняты. «Я не знаю, продолжится ли сага после. Надеюсь, что да. Но, знаете, мы каждый раз доказываем, что проект окупается. Если мы по какой-то причине не снимем 4-ю и 5-ю части, я созову пресс-конференцию и расскажу вам, что мы планировали. Как вам такое?» — сказал Кэмерон.