В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка

С 2 по 8 августа в окрестностях озера Байкал пройдет велогонка Baikal Bikepacking Race (BBR). Участникам из городов от Минска до Владивостока предстоит преодолеть 815 километров за 6,5 дня. На старт выйдут 80–90 человек, которые будут соревноваться как в одиночку, так и в парах.
Гонка пройдет в формате полного самообеспечения. Участникам предстоит самостоятельно перевозить еду и воду, ремонтировать велосипеды, выбирать места для ночлега и нести ответственность за свою безопасность. Помощь третьих лиц, включая обращение к местным жителям, запрещена.
Маршрут 2026 года кольцевой, старт и финиш в Иркутске. Трасса проходит через Кудинскую долину, Тажеранскую степь и остров Ольхон, где участников ждет 120-километровый отрезок по бездорожью. Завершается гонка на Большой Байкальской тропе — техничном треке вдоль берега с перепадами высот и каменистыми участками. Общий набор высоты на маршруте достигает 12 тыс. метров.
На настоящий момент основной пул участников набран. Организаторы обещают открывать дополнительные слоты на официальном сайте по мере появления отказов. Там же можно подписаться на новости и зарегистрироваться на следующий год.
Организатором гонки выступил Максим Лапчук — велопутешественник, дважды финишер велогонки Silk Road Mountain Race. По мотивам этого соревнования был снят фильм «Нешелковый путь». Второй сезон BBR проводится при поддержке Департамента туризма Иркутской области и дирекции Прибайкальского нацпарка.