Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего

Во время парного квиза для GQ Зендая спросила у Паттинсона, какой фильм из «Сумерек» у актера любимый. «На самом деле мне всегда очень нравился второй», — ответил актер.



Вторая часть под названием «Сумерки. Сага. Новолуние» вышла в 2009 году. По сюжету вампир Эдвард Каллен покидает свою возлюбленную Беллу Свон, чтобы не подвергать ее опасности из-за своей природы. Белла сталкивается с депрессией и начинает ближе общаться с оборотнем Джейкобом Блэком.



Недавно появился новый тизер фильма «Вот это драма!». Картина выйдет в российских кинотеатрах 9 апреля.



По сюжету пара готовится к свадьбе, но неожиданно сталкивается с кризисом в отношениях. В тизере герой Роберта Паттинсона говорит: «Настоящая любовь — это про радикальное принятие».