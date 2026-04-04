Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака

У первого пациента, получившего прививку от меланомы, хорошее самочувствие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.



Он добавил, что лечение пациента препаратом продолжат. По словам Мурашко, развитие персонализированных медицинских технологий в стране — одно из приоритетных направлений. Эта разработка даст возможность развивать другие направления в здравоохранении в будущем.



О первом применении вакцины «Неонковак» стало известно 1 апреля. Ее ввели 60-летнему жителю Курской области.



В 2021 году у него диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025-м болезнь затронула лимфатические узлы, поэтому мужчину еще раз прооперировали в НМИЦ радиологии.



«Неонковак» разработал центр имени Гамалеи. Производит препарат НМИЦ радиологии. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента в соответствии с молекулярно-генетическими характеристиками его опухоли.