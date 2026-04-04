Астронавтов NASA разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung
Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает
«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля
Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом
В России разработали ГОСТ для приготовления колобка
Vans выпустит кеды-таби
На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken
Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет
В российских магазинах появились шапки от кулича
Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего
Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие
В Москву придет холодная и дождливая погода
В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава
Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами
«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака

Фото: Mufid Majnun/Unsplash

У первого пациента, получившего прививку от меланомы, хорошее самочувствие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Он добавил, что лечение пациента препаратом продолжат. По словам Мурашко, развитие персонализированных медицинских технологий в стране — одно из приоритетных направлений. Эта разработка даст возможность развивать другие направления в здравоохранении в будущем.

О первом применении вакцины «Неонковак» стало известно 1 апреля. Ее ввели 60-летнему жителю Курской области.

В 2021 году у него диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025-м болезнь затронула лимфатические узлы, поэтому мужчину еще раз прооперировали в НМИЦ радиологии.

«Неонковак» разработал центр имени Гамалеи. Производит препарат НМИЦ радиологии. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента в соответствии с молекулярно-генетическими характеристиками его опухоли.

