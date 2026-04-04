Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие

Большинство россиян во время поездок оставляют питомцев дома, однако каждый шестой берет их с собой. При этом спрос на услуги зоонянь и передержки продолжает расти, говорят результаты опроса «Авито Путешествий» и «Авито Подработки», результаты которого есть у «Афиши Daily».
Согласно исследованию «Авито Путешествий», 84% россиян оставляют питомцев дома, когда уезжают в путешествие. 58% отдают кошек и собак родным, 14% — друзьям и знакомым, а еще 9% сдают их в отель для животных или зооняне. Стараются брать питомцев с собой 16% опрошенных, причем чуть чаще так поступают мужчины (18% против 15% у женщин).
Среди тех, кто оставляет питомцев дома во время поездок, большинство (88%) старается поддерживать с ними связь через тех, кто за ними следит: 62% спрашивают о самочувствии и настроении, 32% просят прислать фото и видео, а 24% иногда созваниваются по видеосвязи. Чтобы скучать чуть меньше, 9% устанавливают обои на телефон: чаще так делают опрошенные 18–34 лет (13–14%). При этом большинство (61%) уверено, что во время разлуки оба скучают одинаково.
По словам опрошенных, по возвращении домой большинство питомцев (74%) ведет себя особенно радостно: животное виляет хвостом, трется, прыгает на хозяев при встрече. Отсутствие изменений в поведении питомцев отмечали 15% респондентов, а еще 11% говорили о том, что животное демонстративно игнорирует приехавших домой хозяев: не подходит, когда его зовут, отворачивается и всячески избегает контакта.
На фоне роста внутреннего туризма сервисы по передержке животных становятся более востребованными. Как отмечают в «Авито Подработке», в первом квартале 2026 года зоонянь искали в 1,7 раза чаще (+72% год к году), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4729 рублей за смену. Исполнители стали откликаться в 2,6 раза активнее (+161%). Москва лидирует по росту активности (+176%), за ней следуют Нижегородская область (+147%) и Петербург (+145%).
«Зооняня — популярная позиция для частичной занятости, особенно в сезон отпусков, когда люди уезжают и ищут сервисы для присмотра за домашними питомцами. Компании чаще ищут временных исполнителей на такие позиции, и растет количество предложений, доступных в том числе для пенсионеров, — так, за первый квартал рост составил +49% год к году. Такая занятость интересна людям пенсионного возраста благодаря возможности гибко настроить свое время, поддерживать активный ритм жизни и нарастить совокупный доход», — комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.