В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава

Фото: @hortus_ru

Сон-трава расцвела на Альпийском бельведере в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом пишут РИА «Новости».

В сообщении говорится, что в роду сон-травы 33 вида, произрастающих в  Европе, Азии, Северной Америке. Это многолетнее декоративное травянистое растение семейства лютиковые. 

Весной в его стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр достигает четыре-девять сантиметров. Лепестки окрашены в фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона. Благодаря усилиям селекционеров выведены разновидности с красными, желтыми и даже черными цветами. «Цветет очень рано, выглядит как пушистое чудо, относится к семейству лютиковых, а они умеют удивлять», — добавили в телеграм-канале ботанического сада. 

Бутоны сон-травы нельзя трогать. «Растение токсично. В русской поэзии сон-трава чаще всего упоминается как снотворное средство или служит предвестником наступления весны и пробуждения природы. Прострел обычно зацветает в середине апреля — начале мая», — добавили в пресс-службе.

