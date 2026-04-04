Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами

Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.
Объект находится в Западной Антарктиде. Его описали исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ. «Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что оазис покрыт горами и долинами, а среднегодовая температура воздуха там составляет около -12 градусов. Свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 квадратного километра. В этом месте обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие птицы.
«В прошлом этот оазис считался нунатаком — обычной скалой, торчащей из ледника. Теперь, после того как мы подробно описали большое количество озер с различными условиями, эту территорию можно полноценно назвать оазисом. По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, чьи слова приводятся в сообщении. В пресс-службе СПб ФИЦ РАН добавили, что окончательно название оазиса утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).
