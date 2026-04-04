Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве

Фото: Yuri Virovets/Unsplash

У сети «Ашан» появилась первая раменная в Москве. Об этом говорится в официальном телеграм-канале сети.

Раменная открылась в ТЦ «Авиапарк» в зоне «Ашан кафе». Ее площадь — 15 квадратных метров.  Для оплаты установили кассу самообслуживания.

В ассортименте рамен, топпоки и суджеби. К блюдам предлагаются различные топинги, в том числе мясо, грибы, сыр, водоросли, отварное яйцо и разнообразные соусы. Покупатели также могут приобрести салаты, онигири и суши под маркой, связанной с «Ашаном», а также десерты, снеки, печенье и корейские напитки. В течение года планируется открытие еще нескольких корнеров в других магазинах сети.
 

© Фото: @auchan_retail_russia

В августе 2025 года «Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве на Малой Пироговской, 17. Сервис рассчитан на самообслуживание: покупатели выбирают лапшу и топинги, оплачивают заказ и самостоятельно готовят блюдо в раменоварке.

