«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве

У сети «Ашан» появилась первая раменная в Москве. Об этом говорится в официальном телеграм-канале сети.



Раменная открылась в ТЦ «Авиапарк» в зоне «Ашан кафе». Ее площадь — 15 квадратных метров. Для оплаты установили кассу самообслуживания.



В ассортименте рамен, топпоки и суджеби. К блюдам предлагаются различные топинги, в том числе мясо, грибы, сыр, водоросли, отварное яйцо и разнообразные соусы. Покупатели также могут приобрести салаты, онигири и суши под маркой, связанной с «Ашаном», а также десерты, снеки, печенье и корейские напитки. В течение года планируется открытие еще нескольких корнеров в других магазинах сети.

