Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios.