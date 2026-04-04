В Австрии осудили юношу, который отправил кошку в соседнюю страну по почте

Житель Вены отправил кошку в Германию по почте и получил условный срок. Мужчину признали виновым в жестоком обращении с животными, сообщает Bild.
20-летний житель района Оттакринг поместил кошку по кличке Шана в коробку, чтобы ее доставили в Германию. Сотрудники почтового центра в Хагенбрунне заметили, что тара повреждена.
По словам сотрудников, в посылке, где должна была находиться гитара, обнаружили кошку, на которой были раны. Животное накормили, напоили и передали в приют. Сейчас Шана уже нашла новых хозяев.
Ее бывший владелец не признал свою вину. Он утверждал, что кошку украл почтальон из-за возвратов посылок. Судья Мари-Терес Вальтерскирхен не поверила подсудимому и назначила ему шесть месяцев лишения свободы условно.
