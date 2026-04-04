Сериал «История любви» Райана Мерфи набрал 65 млн часов просмотра на Hulu и Disney+ по всему миру

Фото: 20th Television

Сериал «История любви» преодолел отметку в 65 млн часов просмотра на платформах Hulu и Disney+. По данным Disney, эта цифра отражает общее количество просмотров по всему миру, однако 40% аудитории сериала проживает за пределами США.

Самой просматриваемой стала финальная серия под названием «Поиск и восстановление», вышедшая 26 марта. За сутки ее увидели на 90% больше зрителей, чем первый эпизод.

Сериал рассказывал об отношениях младшего сына 35-го президента США Джона Кеннеди-мл. с директором по связям с общественностью Calvin Klein Кэролин Бессетт. Главные роли сыграли Пол Энтони Келли и Сара Пиджон. Шоу состояло из 9 эпизодов и закончилось 27 марта.

Из-за популярности сериала, по данным Disney, количество поисковых запросов в TikTok по именам Джона Ф.Кеннеди-мл. и Кэролин Бессетт выросло на 9100% за последний месяц, а хештег #lovestory сгенерировал десятки миллионов постов по всему миру. Сериал стал культурным феноменом: продажи аксессуаров нью-йоркского бренда C.O. Bigelow взлетели благодаря повязке, которую носила героиня, а индийский ресторан Panna II Garden сообщил о 40-процентном росте бронирований после сцены свидания в этом заведении.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала, какими на самом деле были Джон Кеннеди-мл. и Кэролин Бессетт и разбирала стиль модной иконы 1990-х. Редакция также выбрала девять пар, которые могли бы стать героями будущих сезонов шоу.

