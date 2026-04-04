HBO показал видео о съемках третьего сезона «Эйфории»

Фото: A24

HBO представил видео, на котором показано, как проходили съемки третьего сезона «Эйфории». В ролике показаны кадры со съемочной площадки, которые комментирует создатель шоу Сэм Левинсон.

Премьера состоится 12 апреля. В продолжении события сериала развернутся спустя пять лет после финала второго сезона. Ру продолжит бороться с зависимостью, а Кэсси и Нейт поженятся.

Видео: HBO

Кроме основных звезд (Зендая, Сидни Суини, Хантер Шефер, Джейкоб Элорди и Алекса Деми), в сезон добавятся новые лица — певица Розалия и актриса Даниэль Дедуайлер. При этом героини Барби Феррейры и Сторм Рид не вернутся в сериал.

Саундтрек к новому сезону написал немецкий композитор Ханс Циммер вместе с британским музыкантом Labirinth, который работал над саундтреками первых двух сезонов.

Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Съемки продолжения в 2023 году задержали из‑за забастовок и смерти актера Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в возрасте 25 лет.
 

