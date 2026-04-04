Семья Чака Норриса попросила фанатов не публиковать ИИ-ролики с фейковыми похоронами актера

Семья Чака Норриса обратилась к фанатам с просьбой не публиковать фото и видео с актером, созданные с помощью искусственного интеллекта. Пост появился на странице умершего артиста в историях в инстаграм*.
«Нам известно, что после смерти Чака в интернете появилось множество видеороликов и сообщений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые содержат ложную и вводящую в заблуждение информацию об обстоятельствах его смерти, истории болезни и о том, кто присутствовал на похоронах. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Мы убедительно просим вас не верить и не распространять никакую информацию, если она не поступает непосредственно от семьи Норрис или нашего официального представителя», — говорится в сообщении.
Родственники звезды боевиков не уточнили, о каких именно постах идет речь, однако в Variety предположили, что речь идет о фейковых видеозаписях, на которых присутствуют Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Мел Гибсон, которые якобы стоят перед гробом.
Чак Норрис умер 20 марта. Ему было 86 лет. Коллеги, среди которых были Сильвестр Сталлоне и Жан-Клод Ван Дамм, простились в сети с легендарным актером и мастером боевых искусств.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.