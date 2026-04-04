Китаец поссорился с соседом и в отместку каждый день включал ему завывания призраков

Афиша Daily
Фото: Jonny Gios

Житель Гуанчжоу каждый день по 10 часов транслировал через стену истории о привидениях и завывания призраков в отместку соседу после ссоры. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Лу поругался со своим соседом по фамилии Се. По какой причине произошел конфликт, не уточняется. Чтобы позлить обидчика, Лу начал включать через громкоговоритель, установленный у общей стены, истории о привидениях и завывания призраков. Китаец специально не превышал допустимый уровень громкости и включал колонку только с 8.45 до 12.00 и с 15.30 до 22.00.  

От действий Лу страдал не только Се, но и жильцы всего дома. Например, в одной квартире жил молодой человек, который не мог в такой обстановке подготовиться к важным вступительным экзаменам в колледж. Жители обратились с жалобами в местную администрацию и полицию, однако уровень шума не превышал установленные законом нормы.

Се обратился в суд с просьбой о предварительном запрете. Суд удовлетворил иск, обязав Лу перестать изводить его соседа. При участии судебных приставов мужчина демонтировал аудиооборудование, удалил записи и пообещал их больше не включать. 

Расскажите друзьям