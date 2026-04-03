Ким Кардашьян спродюсирует комедийный сериал о кризисном менеджере для Hulu

Ким Кардашьян спродюсирует для Hulu комедийный сериал от сценаристки «Улетных девчонок» Трейси Оливер. Об этом сообщил Deadline.
Проект описывается как шоу с получасовыми эпизодами, в центре которого окажется специалист по кризисному управлению. Ее роль исполнит, предположительно, Ла Ла Энтони.
Ее героиня будет работать с профессиональными спортсменами и обнаружит, что жизнь переворачивается с ног на голову из‑за скандала с мужем. В попытках справиться с этим она обращается к трем женщинам, которые сопровождали ее на каждом этапе жизни. Вместе они преодолевают трудности, связанные с личной жизнью, амбициями, материнством и хаосом начала новой жизни.
Сериал выпустит студия 20th Television, с которой у Кардашьян заключено соглашение о первоочередном праве показа. Сопродюсерами шоу станут Трейси Оливер и Ла Ла Энтони.
Ранее Кардашьян работала над другим проектом для Hulu — комедийным сериалом «Групповой чат». Но стриминговый сервис отказался от пилотного эпизода проекта по бестселлеру Энтони «Книга правил любви». Он должен был рассказать о шести успешных женщинах за сорок, покоривших Лос-Анджелес. К шоу были прикреплены Энтони, Яя ДаКоста, Мелани Либерд, Ребекка Риттенхаус и Стефани Суганами.
Кардашьян недавно завершила съемки комедийного фильма Netflix «Пятое колесо», в котором она выступает продюсером и исполнительницей главной роли. Она также снимается и является исполнительным продюсером юридического драматического сериала Hulu «Все честно». Недавно стало известно, что Ким спродюсирует реалити-шоу «Командные мамы». Среди других проектов Кардашьян — сериал «Калабасас» и фильм «Братц».