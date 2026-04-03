Стала известна дата релиза фильма «Космические яйца-2»

Фильм «Космические яйца-2» выйдет в кинопрокат 23 апреля 2027 года. Об этом сообщил Deadline.
Ленту выпустит студия Amazon MGM Studiios и режиссер Джош Гринбаум, известный по картине «Уилл и Харпер». Сценарий проекта написали Джош Гэд, Дэн Эрнандес и Бенджи Самит.
Сюжет фильма держится в секрете. Известно только, что он станет продолжением культовой картины 1987 года, в которой главную роль сыграл Мел Брукс.
По словам инсайдеров, картина получится «не приквелом, не ребутом, сиквелом или второй частью». Но в ней, как сообщается, будут элементы ребута и расширения франшизы. Ранее в сети появился тизер.
Брукс вернется к роли президента Йогурта в новой части франшизы. Вместе с ним в проекте снимутся Рик Моранис, Билл Пуллман, Джордж Уиндер, Дафна Зунига. В каст сиквела вошли также Джош Гэд, Кеке Палмер, Льюис Пуллман и Энтони Карриган.
Продюсерами выступили Брайан Грейзер, Рон Ховард, Джеб Броди из Imagine, а также Брукс, Гэд, Гринбаум и Кевин Солтер. Исполнительными продюсерами стали Адам Меримс, Самит и Эрнандес. Созданием фильма занимаются Imagine Entertainment, Brooksfilms Limited и Angry Child Productions.
Оригинальные «Космические яйца» 1987 года были сняты как пародия на «Звездные войны» и «2001 год: Космическая одиссея». Злодей Темный Шлем и президент Йогурт пытались похитить атмосферу планеты Друидия, но герои Одинокая Звезда, его напарник Челобака Блюэ и принцесса Веспа остановили их. Хотя мировые сборы составили 38,1 млн долларов, картина обрела культовый статус.