Умер барабанщик Джеймс Гэдсон, работавший с Jackson 5 и Дайаной Росс

Фото: Alison Buck/Getty Images

Умер американский барабанщик и сессионный музыкант Джеймс Гэдсон, известный по сотрудничеству с Дайаной Росс, Jackson 5 и Марвином Гэем. Об этом сообщил Rolling Stone со ссылкой на вдову артиста Барбару.

По ее словам, Гэдсон скончался 2 апреля в возрасте 86 лет. В последнее время музыкант сталкивался с проблемами со здоровьем. Он пережил операцию и серьезное падение, в результате которого Джеймс повредил спину.

«Он был замечательным человеком. Он был прекрасным мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой и чертовски хорошим барабанщиком», — подчеркнула Барбара.

Джеймс Гэдсон родился 17 июня 1939 года в Канзас-Сити. Его карьера началась в конце 60-х. Барабанщик играл в ритм-бэнде чарльза Райта, а позднее сотрудничал с Биллом Уизерсом, Фредди Кингом и артистами лейбла Motown.

Он записывал музыку с Мартой Ривз, Рэнди Кроуфордом, Куинси Джонсом, Херби Хэнкоком, Би Би Кингом, Альбертом Кингом, Роуз Ройс, Элки Брукс. Среди композиций, в которых участвовал Гэдсон, — «Love Hangover» Дайаны Росс, «I Want You» Марвина Гэя и «Don’t Leave Me This Way» Тельмы Хьюстон.

Гэдсон также работал с группой The Temptation и Полом Маккартни. С последним он сотрудничал в 2005 году. В 2009 году артиста можно было видеть в кино: он исполил небольшую роль в фильме Адама Сэндлера «Приколисты».

