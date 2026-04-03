Астронавтов NASA разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung
Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает
«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля
Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом
В России разработали ГОСТ для приготовления колобка
Vans выпустит кеды-таби
На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken
Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет
В российских магазинах появились шапки от кулича
Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего
Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака
Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие
В Москву придет холодная и дождливая погода
В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава
Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами
«Ашан» открыл свою первую раменную в Москве

Майкл Б.Джордан представил трейлер мультфильма «Swapped» на Netflix

Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Swapped» («В чужой шкуре»), главную роль в котором озвучил обладатель премии «Оскар» за ленту «Грешники» Майкл Б.Джордан.

Он представил ролик, в котором появились главные герои истории — очаровательные обитатели долины, которые неожиданно поменялись телами. В ленте им придется объединиться, чтобы пережить самое безумное приключение в их жизни.

Видео: Netflix/YouTube

Персонажей мультфильма озвучили Джуно Темпл, Трейси Морган, Cedrin the Entertainer и Хустина Мачадо. Картина выйдет на стриминговом сервисе 1 мая.

Режиссером проекта выступил создатель «Рапунцель: Запутанная история» Натан Грено. Сценарий картины создали Джон Киттингтон, Кристиан Магалхэс, Роберт Сноу, Адам Карп и Натан Грено.

Продюсерами мультфильма выступили Мэри Эллен Бодер, Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг, Джон Лассетер и Рафаэль Гарридо. Ленту смонтировал Тим Мертенс.

